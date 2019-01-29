Переговоры с Россией являются приоритетными для Японии – Абэ

Сегодня, 14:27 \\ Политика

Глава правительства Японии Синдзо Абэ назвал главные условия для успешных переговоров с Россией, а также заявил, что страна намерена активно добиваться прогресса в этом вопросе.

Абэ считает, что успех переговоров зависит от «тихой обстановки», в которой они будут проведены. В настоящий момент позиция японского правительства такова: переговоры нужно двигать вперёд. Сейчас эта задача является приоритетной для Токио.

Во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Абэ заявил, что, возможно, потомки дадут сурово оценят события, который сейчас происходят. При этом премьер-министр уточняет, что Япония имеет право на суверенитет на северных территориях Курил (южные острова). Однако он отказывает считать, что сейчас эта часть островов находится под «незаконной оккупацией», хотя с этим согласны многие жители Японии, которые также уверены, что Курилы являются «исконной территорией» Страны восходящего солнца.

Переговоры между Японией и Россией было решено возобновить в ноябре 2018 года. Пока что странам не удалось прийти к согласию относительно территориального спора. Синдзо Абэ уверен, что проблему нужно решить сейчас, чтобы не передавать её потомкам. Однако жители Японии сомневаются, что премьер-министру удастся достигнуть успеха в решении этого вопроса.

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Автор - Елена Андреева
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