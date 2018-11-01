Путин предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми

Сегодня, 12:26 \\ Политика

С подобной идеей он выступил в среду, 20 февраля, по ходу своего обращения во время послания Федеральному собранию президента Российской Федерации.

 СМИ сообщают срочную новость, согласно которой глава РФ Владимир Путин выступил с новыми предложениями на тему погашения ипотеки для семей с детьми. Согласно информации, которую предоставляет источник, вначале он отметил, что было бы хорошо сделать больше федеральную льготу по налогу на недвижимость для таких семей, а после предложил снять для них ограничения по срокам на льготную ипотеку.

По предварительным подсчетам Путина, возможность может послужить примерно 600 тысячам семей, проживающих в России. Также президент отметил, что многодетные семьи (в которых воспитываются трое или больше детей) смогут получить льготу из государственного бюджета размером в 450 тысяч рублей. Данные средства они смогут потратить на погашение ипотеки.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

"Это разрушительный призыв": Вассерман прокомментировал заявление Роговцевой "изолироваться" от россиян

 Известный журналист и многократный победитель интеллектуальных игр не мог пройти мимо скандального призыва Ады Роговцевой о том, что украинцам нужно изолироваться от россиян. По его мнению, ничего,...

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

Точно. Хлестко. Эффектно: Лавров «поставил на место» американских журналистов

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков восхитился тем,...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

"Брехня!": соцсети возмущены заявлением Порошенко о том, что он "лично выносил погибших" на Майдане

 Президент Украины заявил, что никогда не забудет дни, когда на Украине произошел...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ