Путин предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми

С подобной идеей он выступил в среду, 20 февраля, по ходу своего обращения во время послания Федеральному собранию президента Российской Федерации.

СМИ сообщают срочную новость, согласно которой глава РФ Владимир Путин выступил с новыми предложениями на тему погашения ипотеки для семей с детьми. Согласно информации, которую предоставляет источник, вначале он отметил, что было бы хорошо сделать больше федеральную льготу по налогу на недвижимость для таких семей, а после предложил снять для них ограничения по срокам на льготную ипотеку.

По предварительным подсчетам Путина, возможность может послужить примерно 600 тысячам семей, проживающих в России. Также президент отметил, что многодетные семьи (в которых воспитываются трое или больше детей) смогут получить льготу из государственного бюджета размером в 450 тысяч рублей. Данные средства они смогут потратить на погашение ипотеки.