"Брехня!": соцсети возмущены заявлением Порошенко о том, что он "лично выносил погибших" на Майдане
Президент Украины заявил, что никогда не забудет дни, когда на Украине произошел госпереворот, поскольку, по его словам, оказывал помощь, вынося погибших.
Петр Порошенко выступал с речью в Ивано-Франковске на мероприятии, посвященном событиям на Майдане. Ролик с его выступлением появился в сети на популярном видео-хостинге Youtube. Видео выложила в сеть журналистка Татьяна Высоцкая. При этом она раскритиковала речь главы Украины, заявив, что очень возмущена тем, как Порошенко приукрашивает свою роль в тех событиях. По ее словам, лидер страны пытается «переписать историю».
Как указал Петр Порошенко, он направлялся в Верховную Раду, когда к нему обратились за помощью, поскольку по ним стреляли: «Уже через 15 минут было 11 раненых - на моих глазах. Через полтора часа - трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров.
Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь»
Ролик вызвал очень большой резонанс в сети. Пользователи развернули дискуссию, в ходе которой большинство выражало свое крайнее негодование. Одни не стали воспринимать всерьез слова Порошенко, просто посмеявшись над ним: «Вот жжёт, вышел прогуляться, встретились активисты, просили о помощи, ага», «Никто не знал, что он Бэтмен», «Ха ха ха! Ну просто смех и только! Похоже Порошенко пора книги фантастику!», «Брехня!».
Другие же пользователи отреагировали более негативно, очень резко высказываясь в адрес президента: «На Украине только ленивый не переписывает историю», «Если верить всему, что наговорил за эти пять лет Перт Лексеевич, то мир создал он, а не Бог, и не за шесть дней, а максимум за пять минут», «Неужели кто-то до сих пор верит..», «Врет, как дышит, а чем ближе выборы, тем чаще дыхание».
Правда, нашлись и те, кто занял иную позицию. Некоторые пользователи заявили, что раз «человек говорит, что выносил погибших, значит, так и было». Однако данная точка зрения не нашла поддержки. Большинство граждан уверены, что слова лидера Украины не соответствуют действительности. Одни задаются вопросом, зачем ему это всё. А другие предполагают, что дело всё в приближающихся выборах.
События, о которых упоминал Порошенко, начались в 2013 году. Майдан был захвачен 21 ноября. 22 февраля 2014 года. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который покинул страну, опасаясь за свою жизнь. Рада внесла изменения в конституцию и назначила новые выборы, которые выиграл Петр Порошенко.