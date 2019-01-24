«Пропавший без вести»: японский самолёт пропал в районе территориальных вод России

Вылетевший на выполнение боевого задания японский истребитель-бомбардировщик пропал с экранов радаров.

По сообщениям официальных японских СМИ, истребитель-бомбардировщик F-2, выполнявший учебно-боевое задание по подготовке пилотов бомбардировочной авиации, совершил рядовой вылет с северного побережья острова Кюсю и пропал с экранов радаров, во время полёта в Японском море, которое, как известно, омывает берега Приморского края. Согласно уведомлению командования Сил самообороны Японии, оба пилота самолёта живы и их состояние находится вне опасности. Причина исчезновения самолёта с радаров не уточняется.

Скорее всего, причиной гибели самолёта стала обычная техническая неполадка или же ошибка экипажа. Другое дело, в том, что неизвестна причина, по которой японская армия усилила количество учебно-боевых вылетов.

Как известно, наиболее остро сейчас для внешней политики Японии стоит вопрос принадлежности Курильских островов, являющийся камнем преткновения в отношениях с Россией. Вместе с тем, никуда не исчезла и опасность, исходящая со стороны Северной Кореи. Скорее всего, всё это заставляет потомков самураем активизировать собственную авиацию и прочие компоненты вооружённых сил. Вряд ли Япония готовится к наступательной войне, но при этом точно нельзя сказать, что вероятность военного конфликта с участием японской стороны исключается официальным Токио.

Своими активными учбено-боевыми действиями ВВС Японии передают сигнал, исходящий из правительственных кругов – даже в случае максимального обострения обстановки, Токио готов к решительным шагам и мерам.