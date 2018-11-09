Гарантировал лично Гитлер: Бывшие нацисты получают «гитлеровские» пособия в Бельгии

СМИ выяснили, что 27 граждан Бельгии, воевавшие за фашистскую Германию во время Второй мировой войны, получают значительные пенсионные отчисления, гарантированные им лично Гитлером.

О «гитлеровских» денежных пособиях, выплачиваемых солдатам Третьего Рейха, сообщила газета De Morgen. Так, по данным СМИ, за проявленные во время Второй мировой войны «лояльность, верность и послушание» 27 граждан Бельгии регулярно получают денежные пособия, выплату которых им гарантировал ещё Гитлер в 1941 году. Среди этих граждан есть нацисты, воевавшие за гитлеровскую Германию, а также их наследники. При этом размер отчислений варьирует от €425 до €1275 (31 600 – 95 000 рублей).

Сообщается, что Германии приходится выплачивать эти пособия бывшим нацистам из-за обязанностей бывшей страны, правопреемницей которой она стала. Однако депутаты бельгийского парламента всё равно оказались очень возмущены подобным известием. Чиновники намерены направить резолюцию к правительству для срочного урегулирования этой ситуации дипломатическим путём и прекращения выплат этих пособий.

Стоит отметить, что издание De Morgen, имеет своё мнение относительно резкой «обеспокоенности» бельгийских чиновников. Издание считает, что поводом для возмущений послужило то, что бельгийская казна не получала никаких налоговых отчислений с этих пособий.