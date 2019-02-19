Россия обвинила Украину в наглом вмешательстве в дела США после призыва к срыву показа «Т-34» в Америке

Российское посольство в Вашингтоне выступило с обвинением против украинского посольства, открыто вмешивающегося в дела США с требованием отмены показов российской военной драмы «Т-34».

Обвинения против украинских дипломатов члены российской дипмиссии опубликовали в Facebook для СМИ. По их мнению, выступая с требованиями по запрету показа российского фильма «Т-34» про советских военнопленных украинские послы демонстрируют открытое вмешательство в дела Соединённых Штатов. Также посольство выразило надежду, что власти США адекватно оценят поведение украинских дипломатов, дав отпор «бандеровской заразе».

Как подчеркнула в своём послании дипмиссия, эта «зараза» не должна выплёскиваться за пределы Украины особенно перед 75-летием «общей Победы» над нацистами.

Ранее участники дипломатической миссии Украины в Вашингтоне выступили с призывом к запрету показа российской ленты «Т-34» в кинотеатрах Соединённых Штатов, а также поблагодарили всех активистов из украинских общин в городах Америки за срыв показа в Сан-Франциско, где владельцу кинотеатра поступили угрозы.