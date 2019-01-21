После громких обсуждений принадлежности Курил, в России заговорили о войне с Японией и США

Сегодня, 03:23 \\ Политика

Жители Курильских островов выступили категорически против того, что земли отдадут Японии. На фоне этого стали обсуждаться условия противостояния азиатскому государству и НАТО.

 

Новость об отдаче земель Японии взбудоражила Курильские острова. Разумеется, люди не хотят, чтобы Курилы принадлежали непонятно кому. Больше 95% голосовавших в опросе по переходу островов другому государству, ответили, что категорически против этих новшеств и желают находиться на своей территории свободно, а не в роли оккупантов.

Это может стать причиной конфликта между Японией и Россией. А США не упустит возможности состязаться в гонке вооружений. Константин Сивков – доктор военных наук отметил, что противостояние может быть осуществлено лишь в том случае, если действия будут проходить на локальной территории. Кроме этого, чтобы держать под контролем сушу и море, нужно подключить и воздушные силы.

 

Сивков уверен, что успех будет лишь в том случае, если сейчас провести наступательную компанию и выполнить несколько операций, которая поможет нанести урон воздушной силе противника. Эта одна из самых главных операция поможет странам отказаться от конфликта.

Эксперты говорят, что противостоять противникам и их союзникам Россия может. Имеются штурмовики, тяжелые истребители, стратегические авиационные самолеты и боевые вертолеты. Но развития требует разведывательная авиация и радиолокационное обнаружение.

Вопрос о передачи Курил все больше тревожит жителей не только этих земель, но и всей России. Противники могут проявлять настойчивость, а их союзники не упустят момента сыграть одну из главных ролей в конфликте стран.

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