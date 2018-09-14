Меморандум о создании Космических сил подписал президент США

Сегодня, 02:58 \\ Политика

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании нового вида государственных ВС. Космические силы станут шестым родом войск в Штатах. Текст меморандума был распространен Белым домом.

 Меморандум о создании Космических сил определяет основные параметры, которые будут регламентировать деятельность нового вида ВС. Документ был одобрен и подписан президентом США.

В меморандуме говорится о том, что Штаты на протяжении всей истории существования имели техническое превосходство над системами возможных противников и агрессоров. Но их постоянное развитие заставляет США развивать собственный военный потенциал, в том числе и космический, который также активно используют противники.

Полноценное юридическое обоснование, касающееся создания Космических сил, поручено Пентагону.

Согласно тексту меморандума, новый вид войск не будет самостоятельным подразделением. Космические силы будут входить в структуру ВС и подчиняться министерству ВВС США.

Руководство шестым родом войск возьмет на себя гражданское лицо, которое будет назначаться президентом, а утверждаться в Сенате страны.

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Автор - Мария Титова
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