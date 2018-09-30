"Здесь небо как гранит, здесь чистая вода": Кадыров стал поэтом во время больничного

Сегодня, 11:40 \\ Политика

Известно, что глава Чечни находился на больничном. Однако во время болезни и восстановления он времени зря не терял и сочинил стихи.

 Строки Рамзан Кадыров посвятил родному тейпе Беной. Его родовой центр находится в одноименном селе Беной Ножай-Юртовского района. О поэзии главы Чечни рассказал министр Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он возглавляет ведомство, которое занимается национальной политикой, внешними связями, печатью и информацией. Политик даже процитировал небольшой отрывок из стихотворения Кадырова:

«Здесь мысли разбрелись, умчались, кто куда.
Здесь небо как гранит, здесь чистая вода.
Здесь воздух исполин, здесь заторможен бег.
Здесь братья на подбор в неистовой борьбе.
Усталость, гнев и боль проходят стороной.
Благодарю тебя, мой трепетный Беной».

Известно, что в настоящее время здоровью лидера Чеченской Республики ничего не грозит. Однако в течение непродолжительного больничного Рамзан Кадыров стал поэтом. Умбаров заявил, что Кадыров проходит плановое обследование, которое необходимо после восстановления от простуды. Как указал министр, беспокоиться не о чем, всё идет по плану, ничего страшного.

Кроме того, политик заверил, что активная деятельность главы Чечни не прекращалась ни на секунду несмотря не неважное самочувствие. По словам министра, иначе и быть не могло. Более того, Кадыров даже провел совещание, в результате которого подчеркнул, что в его регионе «все хорошо». Известно, что лидер Чеченской Республики заработал простуду, поскольку попал под снегопад и сильный ветер во время поездки в горы.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

"Это разрушительный призыв": Вассерман прокомментировал заявление Роговцевой "изолироваться" от россиян

 Известный журналист и многократный победитель интеллектуальных игр не мог пройти мимо скандального призыва Ады Роговцевой о том, что украинцам нужно изолироваться от россиян. По его мнению, ничего,...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Точно. Хлестко. Эффектно: Лавров «поставил на место» американских журналистов

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков восхитился тем,...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

«Будут воровать у Донбасса»: Украина предложила Европе свои газовые услуги замен Северного потока-2

Заменить Россию в качестве основного поставщика «голубого сырья» предложила Европе...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ