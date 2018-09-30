"Здесь небо как гранит, здесь чистая вода": Кадыров стал поэтом во время больничного

Известно, что глава Чечни находился на больничном. Однако во время болезни и восстановления он времени зря не терял и сочинил стихи.

Строки Рамзан Кадыров посвятил родному тейпе Беной. Его родовой центр находится в одноименном селе Беной Ножай-Юртовского района. О поэзии главы Чечни рассказал министр Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он возглавляет ведомство, которое занимается национальной политикой, внешними связями, печатью и информацией. Политик даже процитировал небольшой отрывок из стихотворения Кадырова:

«Здесь мысли разбрелись, умчались, кто куда.

Здесь небо как гранит, здесь чистая вода.

Здесь воздух исполин, здесь заторможен бег.

Здесь братья на подбор в неистовой борьбе.

Усталость, гнев и боль проходят стороной.

Благодарю тебя, мой трепетный Беной».

Известно, что в настоящее время здоровью лидера Чеченской Республики ничего не грозит. Однако в течение непродолжительного больничного Рамзан Кадыров стал поэтом. Умбаров заявил, что Кадыров проходит плановое обследование, которое необходимо после восстановления от простуды. Как указал министр, беспокоиться не о чем, всё идет по плану, ничего страшного.

Кроме того, политик заверил, что активная деятельность главы Чечни не прекращалась ни на секунду несмотря не неважное самочувствие. По словам министра, иначе и быть не могло. Более того, Кадыров даже провел совещание, в результате которого подчеркнул, что в его регионе «все хорошо». Известно, что лидер Чеченской Республики заработал простуду, поскольку попал под снегопад и сильный ветер во время поездки в горы.