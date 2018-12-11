Украина призывает своих активистов срывать показы российского фильма «Т-34» в США

Сегодня, 10:13 \\ Политика

Посольство Украины в США призывает американские кинотеатры отказаться от показа российского фильма «Т-34» и благодарит своих активистов за срывы сеансов в нескольких городах Америки.

Публикацию с призывом к запрету показа российской военной кинодрамы «Т-34» во всех городах Соединённых Штатов дипломаты разместили в Facebook. По их мнению, через данную киноленту Москва, используя память о героях Второй мировой войны, пытается распространить и популяризировать современную агрессию России, чьей жертвой является и Украина. Кроме того, украинское посольство поблагодарило своих активистов из украинских общин в разных городах США за срывы показов этого фильма и призвало других своих сограждан в Америке присоединиться к этим акциям. Для большей эффективности акций участники дипмиссии обнародовали список кинотеатров, в которых запланированы премьерные показы картины.

Таким образом группе активистов уже удалось сорвать показы «Т-34» в Сан-Франциско путём противозаконных запугиваний владельца кинотеатра. Украинские радикалы утверждают, что фильм содержит пропаганду, однако сами они его не сочли нужным смотреть, ознакомившись лишь с трейлером. В связи с этим директор компаний «Киносфера», осуществляющих прокат фильма в Северной Америке, пришёл к выводу, что единственной причиной протестов стали антироссийские настроения среди украинских радикалов в США.

Сюжет ленты «Т-34» разворачивается вокруг вчерашнего курсанта Ивушкина, оказавшегося в плену в годы Великой Отечественной войны. Курсант планирует побег и собирает экипаж, бросая вызов на легендарном Т-34 немецкому танковому асу Ягеру.

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