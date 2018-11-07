"Создать вторую версию СССР": Порошенко обвинил Россию в стремлении уничтожить украинскую государственность

Об этом президент Украины заявил на встрече с главой Европейского Совета Дональдом Туском, не упустив возможности, в очередной раз, пожаловаться на Россию.

Встреча прошла в понедельник. Действующий лидер Украины выразил благодарность Дональду Туску за его работу на международной арене и за оказываемую Киеву поддержку. Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул, что Глава Европейского союза знает, что собой представлял Советский союз.

Именно это является, по мнению главы Украины, целью России – «создать вторую версию СССР». Он уверен, что Москва настроена против украинской государственности и намеревается ее уничтожить. Президент отметил, что допустить возвращения в эти «печальные времена» нельзя. А потому он полагает, что следует сосредоточиться на эффективных действиях и проявить солидарность. Именно это, считает Порошенко, не позволит России добиться якобы своей цели.

В последнее время лидер Украины все чаще отпускает в сторону России разного рода обвинения. Так, на днях он потребовал от российских СМИ извинений и заявил, что не намерен давать интервью, пока их не услышит. Власть продолжает выдвигать против Москвы различные ничем не подкрепленные обвинения. В свою очередь, Кремль всегда подчеркивал, что заинтересован в преодолении соседом политического и экономического кризисов.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко отказался прекратить стрельбу на Донбассе, заявив, что прекратить огонь должна Россия, поскольку только тогда воцарится мир и спокойствие, и завершится война. Если же Украина перестанет стрелять, то ее попросту не станет.