Коалиция из 16 штатов подала в суд на Трампа

16 американских штатов объединились в коалицию, чтобы направить коллективный иск в суд. Он направлен против президента Дональда Трампа. Со ссылкой на генпрокурора штата Калифорния об этом информирует издание The Wall Street Journal.

Коалиция из 16 штатов намерена оспорить решение Трампа, которое касается введения режима ЧП на южной границе государства.

Объединившиеся штаты обратились в суд с обвинениями лично к Трампу, а также к министру обороны, министру финансов и министру внутренней безопасности. Инициаторы искового обращения планируют добиться того, чтобы президент не смог воспользоваться средствами из госбюджета, которые планируется задействовать на строительство стены на границе с Мексикой.

С официальными документами представители коалиционного объединения 16 штатов обратились в суд Сан-Франциско 18 февраля.

Напомним, что режим ЧП был введен по инициативе Трампа. Эта мера позволит президенту на законных основаниях получить около 8 млрд долларов из госсредств, которые будут направлены на строительство пограничной стены на юге США.