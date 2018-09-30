Украинские диверсанты подорвались на минах при попытке пробраться в ЛНР

Бойцы диверсионной группы вооружённых сил Украины подорвались на минном поле при совершении попытки пробраться в Луганскую Народную Республику.

Как сообщил СМИ Андрей Марочко, официально представляющий Народную милицию ЛНР, инцидент произошёл 18 февраля. Диверсионную группу, предпринявшую попытку незамеченными пробраться на территорию Луганской народной республики, обнаружили луганские наблюдатели. Однако огонь по украинским военным открывать не стали. Вскоре те сами зашли на минное поле, где и подорвались.

Сообщается, что пять человек из 12 силовиков группы получили тяжёлые ранения или погибли. Троих военных эвакуировали с поля сослуживцы, прикрываясь огнём, а двое других так и остались лежать на месте подрыва, за ними никто не вернулся.

Украинская сторона пока не опубликовала никаких официальных заявлений относительно инцидента с украинскими диверсантами в Донбассе.