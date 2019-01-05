Медиаменеджер Ярослав Муравьев: «Пора уже избавиться от комплекса «больше трех не собираться»

Эксперт, медиаменеджер Ярослав Муравьев высказал свое мнение, почему власть потеряла монополию на право диктовать условия на информационном медиа-поле, что на самом деле думает молодежь о политических партиях и объединениях, что в современных реалиях делать СМИ, чтобы сохранить читательскую аудиторию.

Интервью вышло в интернет-журнале Enter и уже успело наделать немало шума довольно смелыми высказываниями из уст учредителя креативной резиденции «Штаб». Ярослав Муравьев полагает, что даже приход государства в интернет-пространство и соцсети уже не вернет властям «монополию на информацию». Причем ситуация усугубляется тем, что госструктуры так до сих пор и не поняли, что эта монополия потеряна для них навсегда. «Надо понимать — основной разговор с обществом будет не на собраниях, митингах и квартирных обходах, а в интернете, в том числе и в анонимных источниках», - подчеркивает эксперт. Затронул Муравьев и вопрос цензуры и запретов: «Очень странно, когда классная, идеологически единая и мощная страна борется с какой-то музыкальной группкой, которая просто поет свои песни. Либо страна настолько слаба, либо где-то произошла ошибка», - говорит Муравьев. Он считает, что государству необходимо деполитизировать идеологию и поддерживать сообщества, направления, группы, которые объединяются не по политическим мотивам, а по интересам, для решения каких-то своих проблем и вопросов. «Те, кто образуют сообщества, не чувствуют никакой позитивной связи с государством, не ощущают причастности к нему. Пора уже избавиться от комплекса «больше трех не собираться». Вот на чем можно построить грамотную молодежную политику», - резюмирует Ярослав Муравьев.







