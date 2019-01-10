Милонов призвал запретить группу «Ленинград» и «бесовского запевалу» Шнурова

Депутат Госдумы Владимир Милонов предложил запретить творчество лидера рок-группы "Ленинград" Сергея Шнурова из-за пропаганды алкоголизма.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов в беседе с агенством "Москва" заявил, что нужно запретить творчество группировки «Ленинград» и ее лидера Сергея Шнурова за пропаганду алкоголизма. Милонов отметил, что нужно привести Шнурова на передачу к Малахову, чтобы ему показали, как представители молодежи, «воодушевленные песнями группы "Ленинград», спиваются и умирают".

Парламентарий обратил внимание на то, что Шнуров предлагает людям такую модель поведения, которой сам никогда не будет следовать, ведь музыкант уже давно не злоупотребляет алкоголем. Виталий Валентинович утверждает, что Шнуров предлагает людям дешевое и легкодоступное удовольствие в виде "бухалова и Дома-2", которые не доставляет им ни эстетического, ни духовного удовлетворения. Также Милонов призывает вернуть негативный, "помоечный" образ пьющим людям, "потому что такие как Шнуров, все эти бесовские запевалы, снова начинают морально легализовывать пиво в нашем обществе".

Напомним, что ранее Милонов уже нападал на Сергея Шнурова, комментирую инициативу певца Димы Билана ввести цензуру на эстраде. На критику члена Госдумы Шнуров ответил в стихах и, видимо, теперь нам стоит ожидать очередного поэтического острого послания от лидера группы "Ленинград" в адрес Виталия Милонова.