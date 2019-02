«Нам звездец»: Би-би-си впервые в истории матернулись в прямом эфире

Всемирно известная служба новостей тот же час извинилась, но матерное слово в памяти у людей явно останется.

Зрители Би-би-си, наблюдающие за бегством семи депутатов из Лейбористской партии в понедельник утром, услышали зловещее предупреждение от неизвестного комментатора: «Нам полный звездец» (англ. – we are actually f*&@#d). Разумеется, что если переводить с английского дословно, то звучал бы данный комментарий в куда более грубой и непривычной для литературного языка форме. Комментарий неумышленно прозвучал в прямом эфире на каналах BBC One и BBC News.

Учитывая матерный и слегка обречённый характер комментария, то в нём весьма точно изложены взгляды неназванного комментатора на решение депутатов покинуть партию Джереми Корбина и заседать в парламенте в качестве независимой группы. Во время выступления Умунны раздался голос, говорящий: «Это безумие, это безумие», когда член парламента из Стритхэма призвал потенциальных сторонников посетить веб-сайт Независимой группы и зарегистрироваться в качестве её членов. Представители Би-би-си заявляют: «Из-за ошибки мы случайно передали некоторые фоновые комментарии с другого микрофона во время освещения нашей пресс-конференции сегодня утром. Мы извинились в эфире, как только поняли свою ошибку».

Стоит подметить, что в Британии уже был скандал по поводу резких высказываний, но тогда до матов не дошло. Тогдашний премьер-министр Гордон Браун обозвал избирательницу Джиллиан Даффи «фанатичкой», что также приобрело статус резонанса в консервативной Британии. Если это момент остался в памяти у народа, то что говорить о матерном слове. Теперь же на повестке дня стоит событие, известное как Brexit (сокращение от Britain Exit), то бишь выход Великобритании из состава Евросоюза.

Бывшие депутаты лейбористской партии заявили в понедельник, что покидают партию из-за опасений относительно её руководства при Джереми Корбине, сославшись на озабоченность позицией партии в отношении Брексита, антисемитизма и внутренней культуры партии. «Между этим событием и Брекситом нам всем настанет полный звездец», - сказал мужчина в прямом эфире. «Будет невероятная раздробленность... Консерваторы победят».