«Мирового лидерства США лишил не Spiegel, а Путин!»: пользователи обсудили статью о потере лидерства США

Сегодня, 14:37 \\ Политика

Немецкий журнал Der Spiegel заявил, что США несмотря на свои заявления о мировом лидерстве на деле уже давно таковыми не являются и уступают свои позиции России и Китаю.

 Авторы статьи отмечают, что в своем выступлении официальный представитель Штатов утверждал, что президентство Дональда Трампа помогло Америке подняться на новый уровень и снова стать мировым лидером. Однако, по мнению журналистов, подобное имеет мало общего с реальностью и возможно только в «удивительном параллельном мире, который Пенс описал в своей речи».

Издание указывает, что сейчас мировое лидерство уверенно перешло к другим странам. Россия, Китай и даже Иран стремительно вырываются вперед по многим показателям. Кроме того, авторы статьи отметили, что в настоящий момент многие государства имеют крайне напряженные отношения с американцами. Тем не менее, это не мешает США продолжать «раздавать всем указания».

 Пользователи уже успели оценить статью немецкого журнала и прокомментировали ее в сети. «Ух ты! Снизошло озарение!», - комментирует один из граждан в интернете. Многие начали спорить с тем, что издательство Германии не может определять мировых лидеров. Поэтому первенство США неоспоримо. Другие уверены: «Мирового лидерства США лишил не Spiegel, а Путин!» Многие обрадовались появлению подобного материала: «Наконец-то и Европа начала понимать о проблемах с мозгами у руководства США». «Такое лидерство, которое показывает США, всему миру не всем нравится, разве только нем кто от них зависит», пишут пользователи.

При этом представители европейских держав сидели «с каменными лицами» во время выступления Пенса, указывает Der Spiegel. По мнению журналистов, совершенно ясно, что модель лидерства в понимании США разительно отличается от понимания его в Европе.

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Автор - Евгения Чернобаб
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