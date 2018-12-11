Глава МИД Украины призывает Европу остановить «маниакальную» Россию

Павел Климкин, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины, заявил о необходимости остановить Россию, предпринимающую «маниакальные» попытки обескровить Приазовье.

Как отметил глава МИД Украины Климкин в своём аккаунте в Facebook, продемонстрировав открытую агрессию по отношению к украинским морякам в Керченском проливе, Кремль в очередной раз доказал, что не остановится ни перед чем, если на кону будут стоять её экономические и политические интересы. Также министр выразил надежду, что его коллеги из Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии убедились в «маниакальности» российских попыток по обескровливанию Приазовья.

Климкин добавил, что сейчас должно быть очевидным, какие последствия повлечёт за собой возможная попытка России защитить Северный поток-2. Поэтому Европе стоит принят жёсткие санкции для противодействия Москве и освобождения украинских моряков, а также оказать помощь Донбассу, страдающему от «российской агрессии».

В Совете Федерации уже прокомментировали высказывание главы украинского МИД, отметив, что это всего «очередная истерия украинской власти», за которо Климкину приёдтся ответить перед своим народом.