"Сбивать вовремя надо!": Жители ДНР паникуют из-за атаки украинских беспилотников

Они не чувствуют себя в безопасности, так как время от времени слышат взрывы. Последний, который произошел 18 февраля, напомнил некоторым об убийстве экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.

Накануне СМИ сообщили об инциденте, который в понедельник был зафиксирован на территории административного центра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Согласно информации, которую предоставляет источник, на Донецк была совершена атака беспилотников, которые были направлены украинскими силовиками. В результате произошли три взрыва: несколько - практически рядом с администрацией ДНР, а еще один - на пустыре, который также располагается близко к тому месту.

Обсуждение событий до сих пор активно продолжается в соцсетях и на форумах. Особенно активны жители пострадавшего города. Некоторые из них признались, что паникуют из-за случившегося, ведь понимают - атака может произойти когда угодно. "Сбивать вовремя надо! Расслабились", "Военные ДНР виноваты! Проворонили беспилотник", - пишут они в сети.

Комментарий по поводу произошедшего уже предоставил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко. Он отметил, что сейчас на месте событий продолжают работать сотрудники следственных органов, они версию с терактом не подтверждают.