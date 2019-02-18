"Не было смысла лукавить": эксперт прокомментировал доверие Трампа к Путину

Трамп предпочел довериться словам Путина о том, что КНДР не имеет ракет, которые могут достичь берегов США, чем своей разведке. Эксперт отметил, что Россия действительно в большей степени имеет представление о военно-техническом потенциале КНДР.

«Мне все равно, я верю Путину», - именно так заявил Трамп своей разведке. Как указал публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень, эта ситуация и впрямь похожа на правду. По его словам, лидеры двух стран встречались не так часто. Однако все их переговоры были довольно продуктивными. Им приходилось внимательно присматриваться и прислушиваться друг к другу. Эксперт полагает, что за столь короткое врем очевидно, что президенты старались быть откровенными.

Политолог прокомментировал: «Не было смысла лукавить». Кроме того, он считает, что Трамп исходил из позиции самой России. Ведь страна точно так же не заинтересована в том, чтобы у КНДР были ракеты. Более того, по словам Евгения, лидер США понимает, что страна, которой управляет Путин, может действительно иметь гораздо большее понимание научно-технического потенциала КНДР. Именно поэтому мнение лидера России заслужило столь пристальное внимание со стороны Дональда Трампа.

Несколько иную позицию занимает военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, не стоит искать какой-либо смысл во фразе президента США. Он уверен, что слова Трампа часто противоречат друг другу и не имеют ничего общего с реальностью. Коротченко полагает, что американский лидер очень переменчив: «Сегодня сказал приятное, завтра – негатив». Поэтому он считает, что особо акцентировать внимание на доверии к Путину не стоит.