PDVSA опровергла сообщения о заморозке своих счетов Газпромбанке

Венесуэльская нефтяная компания не подтверждает сообщение о том, что её счета были заморожены Газпромбанком.

В воскресенье появилось сообщение от Reuters о блокировке счетов PDVSA российским Газпромбанком. В качестве доказательства, агентство ссылалось на источник в российском банке. Решение связывалось с ужесточением санкций в отношении PDVSA.

В связи с развернувшимся политическим кризисом в Венесуэле, американские санкции против государства были усилены, в январе они достигли и нефтяную компанию. 7 миллиардов долларов в активах были заморожены. Вашингтон сообщил о готовности ослабить санкции лишь при условии, что компания перейдёт под контроль лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которому было передано управление счетами правительства в американских банках.

Николас Мадуро, нынешний президент Венесуэлы считает действия Гуайдо переворотом. По словам PDVSA, слухи о заморозке были сфабрикованы американскими СМИ, с целью не допустить сотрудничество с венесуэльскими нефтяниками.