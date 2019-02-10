PDVSA опровергла сообщения о заморозке своих счетов Газпромбанке

Вчера, 09:47 \\ Политика

Венесуэльская нефтяная компания не подтверждает сообщение о том, что её счета были заморожены Газпромбанком.

 

В воскресенье появилось сообщение от Reuters о блокировке счетов PDVSA российским Газпромбанком. В качестве доказательства, агентство ссылалось на источник в российском банке. Решение связывалось с ужесточением санкций в отношении PDVSA.

В связи с развернувшимся политическим кризисом в Венесуэле, американские санкции против государства были усилены, в январе они достигли и нефтяную компанию. 7 миллиардов долларов в активах были заморожены. Вашингтон сообщил о готовности ослабить санкции лишь при условии, что компания перейдёт под контроль лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которому было передано управление счетами правительства в американских банках.

Николас Мадуро, нынешний президент Венесуэлы считает действия Гуайдо переворотом. По словам PDVSA, слухи о заморозке были сфабрикованы американскими СМИ, с целью не допустить сотрудничество с венесуэльскими нефтяниками.

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