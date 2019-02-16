"Мне всё равно, я верю Путину": Трамп предпочел слова лидера России докладу разведки о ракетах КНДР

Экс-глава ФБР отметил, американская разведка предоставила лидеру США доклад, в котором говорилось, что ракеты КНДР могут достичь берегов США. Однако Трамп поверил Путину, который заявлял, что у КНДР нет такого вооружения.

Об этом рассказал бывший и.о. руководителя ФБР Эндрю Маккейб. Он даже привел слова Дональда Трампа, которыми тот якобы ответил на предоставленный доклад: «Мне все равно, я верю Путину». По словам Маккейба, представители разведки настойчиво пытались доказать американскому президенту обратное, но безуспешно.

Экс-глава ФБР отметил, что был просто шокирован таким комментарием от Трампа. Спецслужбы уверяли его, слова главы России не соответствуют тем данным, которые обнаружила разведка. Тем не менее, лидер США остался не преклонен и предпочел слова Путина.

Пользователи в сети отметили, что решение Трампа не доверять данным американской разведки правильное. По их словам, данные спецслужб должны полностью соответствовать намерениям глав военно-промышленных компаний. А это приведет только к лишнему выделению денежных средств из бюджета: «Я не доверяю сведениям разведки США тоже». Некоторых удивила такая позиция Трампа: «Вот как! По нашим ракетам не верит, а по корейским верит».

Кроме того, как указал Маккейб, после отстранения Трампом от должности главы ФБР Джеймса Коми, на совещаниях в Министерстве юстиции обсуждали возможность применения 25-й поправки к Конституции США об отстранении американского президента от должности.