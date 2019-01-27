Испанские СМИ пишут о «храбрых героях», участвовавших в осаде Ленинграда в составе вермахта

Испанская газета опубликовала статью о «героических, бесстрашных и храбрых» бойцах, участвовавших в блокаде Ленинграда в составе армии вермахта в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечает агентство РИА Новости, статья о «героическом пути Голубой дивизии», официально называемой 250-ей дивизией, была опубликовано крупной испанской газетой АВС. Эта дивизия представляла собой особое подразделение, укомплектованое испанскими добровольцами, примкнувшими к армии нацистской Германии во время Второй мировой войны. Численность таких испанских военнослужащих достигала в 1941 году 18,6 тыс. человек.

Автор статьи поделился с читателями историей об «испанских бесстрашных героях», которые осмелились «бросить вызов смерти» и стойко перенесли все лишения и страдания в борьбе с Красной Армией. При этом автор особо выделяет отличившихся бойцов «Голубой дивизии», которым в 1943 году приходилось переживать «тяжелейшие условия» во время участия в осаде Ленинграда.

По мнению автора, сталинская армия в ходе освобождения Красного бора от испанских военных не добилась особых успехов, которые можно было бы назвать победой, из-за героического сопротивления испанцев.

Стоит отметить, что испанские читатели отреагировали достаточно неоднозначно, отметив, что название у данной публикации достаточно «печальное», ведь «Голубая дивизия» добровольно продлевала вопиющую осаду Ленинграда, жертвой которой стали миллионы человек. Также один из читателей подчеркнул, что немецкая пресса не напоминает о прошлой борьбе нацисткой армии на землях другого государства, потому что на такое способны только испанские СМИ.

Испанская дивизия была отозвана и расформирована в октябре 1943 года диктатором Франсиско Франко, на которого оказывали внешнеполитическое давление.