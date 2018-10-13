Российское посольство обеспокоено судьбой Сергея и Юлии Скрипаль

Российское посольство в Лондоне выразило беспокойство относительно судьбы Сергея и Юлии Скрипаль, которые находятся во власти спецслужб Великобритании.

Об этом пресс-секретарь дипломатической миссии рассказал РИА Новости после появления в британских СМИ информации об ухудшении состояния Сергея Скрипаля. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что появление таких публикаций является наглядной демонстрацией такого явления, как «управляемая утечка», указывающего на причастность британских спецслужб к появлению подобных информативных поводов.

Председатель российского посольства также подчеркнул, что британское правительство не предоставляет им какой-либо информации о состоянии Скрипалей, находящихся в изоляции. Кроме того, на все запросы, которое посольство направляет властям, чтобы выведать хоть что-то о текущей ситуации, им отвечают молчанием. Не ушел от внимания политиков и тот факт, что за несколько месяцев до этого племянница Сергея Виктория утверждала, что тот отлично себя чувствует и не жалуется на здоровье. Об этом ей рассказывала Юлия. Однако сейчас СМИ заявляют о критичном состоянии Скрипаля и необходимости оказания медицинской помощи.

Политики полагают, что такое положение дел может свидетельствовать о том, что в скором времени Сергей Скрипаль умрет, а все улики по этому делу будут уничтожены. Также их интересует, будет ли позволено Юлии Скрипаль когда-нибудь вернуться в Россию.

Скандал с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого ранее в России за государственную измену, и его дочери Юлии прогремел на весь мир 4 марта прошлого года. Лондон обвинил в намеренном отравлении Скрипалей особо опасным веществом «Новичок» российское правительство.