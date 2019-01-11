Восток уже не будет таким, как раньше: первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной»

По словам Леонида Кравчука, который с 1991 по 1994 годы был президентом Украины, ситуацию на Востоке страны нужно решать путем длительных переговоров, в которых нужно задействовать глобальный опыт всего мира и экспертов. Политик считает, что Украина не должна потерять суверенитет, но при этом ей нужно достичь компромисса в Донбассе.

Первый президент Украины посетил студию украинской передачи FACE2FACE, которую ведет Татьяна Даниленко. В студии шоу Леонид Кравчук высказался о ситуации на Востоке страны и прокомментировал свое видение решения проблемы. По мнению политика, Донбасс уже не будет таким, как раньше. Восток Украины, а именно некоторые территории Луганской и Донецкой областей, которые сейчас находятся под контролем боевиков и самопровозглашенных республик, сильно изменился.

Кравчук утверждает, что люди, живущие в Донбассе, хотят больше свободы, больше прав и больше независимости. Украине придется подготовиться к этому, так как ситуация будет непростая. Для решения проблемы важно прилечь опыт прошлых лет, считает Леонид Кравчук.

Первый президент Украины назвал Донбасс «другой страной». По словам Кравчука, вот уже несколько лет люди там живут иначе, в школах детей учат по-другому, учебники им привозят другие. Политик отметил, что за время конфликта на Востоке Украины уже выросли дети, которые не видели ничего иного, кроме как жизни в самопровозглашенных республиках. Кравчук также отметил, что исход ситуации в Донбассе зависит от того, кто станет новым президентом Украины.

Если им станет Порошенко, то Путин снова откажется садиться с ним за стол переговоров, из-за чего война может растянуться еще на несколько лет. Если же, утверждает Кравчук, пост президента займет другой человек, возможна другая ситуация. Ведущая отметила, что слова первого президента Украины очень похожи на слова Владимира Зеленского, который примет участие в выборах. Кравчук на это указал, что свою позицию он озвучивал еще несколько лет назад, а юмористу он ничего не советовал.