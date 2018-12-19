"От его оптимизма мы по миру пойдем": граждане возмутились заявлением Медведева о том, что он обязан быть оптимистом.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что просто обязан быть оптимистом. По его мнению, если он сам не будет уверен в успехе и достижении целей, то вокруг него соберутся сплошные пессимисты.

Политик давал интервью в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ. Передача была посвящена национальным проектам. Медведев напомнил, что об этом он уже высказывался в ходе мероприятия в Сочи. В южном городе проходил Российский инвестиционный форум.

Известно, что тогда премьер заявил, каждому жителю страны необходимо сделать уверенность в успехе частью должностных обязанностей. По его словам, только так, совместными усилиями, четко поставленной целью, уверенностью в успехе и трудом можно осуществить задуманное. Форум проходил 14 февраля. Медведев уверен, что, если он не будет сохранять позитивный настрой, его станет окружать «оголтелый пессимизм».

Пользователи сети, однако, не разделили настрой министра. Многие довольно резко отреагировали на заявление политика. «Оптимист вменил в обязанность большинству россиян быть бедными...», «На пожизненном гособеспечении трудно не быть оптимистом», «От его оптимизма мы скоро все по миру пойдем», - пишут недовольные граждане.

Кроме того, политик отметил, что Россия станет «более современно и благополучной страной, в которой жить будет намного лучше, чем сейчас». Он уверен, что реализация национальных проектов обязательно этому способствует. Также Дмитрий Медведев указал, что необходимо обратить внимание на социальную политику. Он уверен, что не должно быть ситуаций, когда семья с детьми с трудом сводит концы с концами, заботиться о пожилых родственниках, но не имеет права на пособие.