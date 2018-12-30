ООН обвиняет Северную Корею в тайном развитии ракетно-ядерной программы

Члены комиссии ООН подозревают Северную Корею в тайном развитии своей ракетно-ядреной программы. Выдержку из доклада специальной комиссии ООН опубликовало агентство Kyodo.

Согласно этому докладу, организация подозревает Северную Корею в использовании гражданских объектов, в том числе аэропортов, для того, чтобы собирать и тестировать баллистические ракеты. Кроме того, все объекты, которые вероятно тайно используются правительством, находятся в непосредственной близости от маршрутов, через которые ранее перемещались части ракет КНДР.

Также, по мнению членов комиссии, Пхеньян вернулся к использованию ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, который являлся крупнейшим ядерным объектом Северной Кореи. Официальная публикация доклада состоится в марте.

Стоит отметить, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что надеется на успешность саммита между США и Северной Кореей, который должен состояться 27-28 февраля в Ханое, однако отметил, что США не намерены пока отменять санкции в отношении КНДР.