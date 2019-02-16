"Это разрушительный призыв": Вассерман прокомментировал заявление Роговцевой "изолироваться" от россиян

Известный журналист и многократный победитель интеллектуальных игр не мог пройти мимо скандального призыва Ады Роговцевой о том, что украинцам нужно изолироваться от россиян. По его мнению, ничего, кроме разрушения, такое заявление не принесет.

Анатолий Вассерман признался, что уже не первый раз слышит критику из уст актрисы в адрес россиян. Кроме того, журналист отметил, что Роговцева, как и многие другие, активно поддерживала Майдан. Гроссмейстеру интеллектуальных игр вовсе не понравилось такой резкий призыв артистки, но отдельно он решил остановиться на ее выпадах об особенностях речи.

Как прокомментировал Вассерман, диалект, который существует на Украине, был придуман не «москалями», а создан, причем искусственно, еще в 19 веке. Целью его создания как раз и было разобщение народов. Саму идею «изолироваться», которую высказала артистка, он считает абсолютно несостоятельной: «Это разрушительный призыв». Анатолий полагает, что такое заявление – явное продолжение той самой политики разобщения, которая проводилась в 19 веке.

При этом он отметил, что для многих представителей творческих профессий, в особенности для актеров, свойственно воспринимать язык в качестве инструмента и всеми возможными способами защищать его. В рамках этого подхода, уверен журналист, Ада действует довольно разумно. Однако сам Вассерман отметил, что в корне не согласен с подобным заявлением.