Охота на своих: литовцы увидели агентов ФСБ в рядах оппозиции

Литовские спецслужбы находят агентов Кремля едва ли не у себя под кроватью. Но почему-то все «российские шпионы», действующие в Литве, являются местными оппозиционерами.

В конце прошлого года маленькую Литву сотрясла большая новость: Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы раскрыл целую русскую шпионскую сеть! Правда, доблестные сотрудники ДГБ не спешили и не спешат разглашать какую-либо информацию об этой своей победе над российскими коллегами. А ведь вопросов у журналистов возникает очень много, но самый главный вопрос, на который литовская контрразведка не даёт ответа, звучит очень просто. Почему среди арестованных «российских шпионов» нет ни одного офицера российских спецслужб, зато предостаточно местечковых литовских оппозиционеров?

Главной «звездой» скандала стал известный оппозиционер-социалист и политолог Альгирдас Палецкис. Когда-то в прямом эфире литовского ТВ он усомнился в том, что в событиях января 1991 года по литовским демонстрантам стреляли бойцы спецназа КГБ «Альфа» и предположил, что истинными виновниками были боевики от организаций литовских националистов. С тех пор он приобрёл устойчивую славу крикуна от оппозиции и похоронил свою политическую карьеру, которая привела его к посту вице-мэра литовской столицы. А теперь он находится под арестом как возможный агент Кремля и ждёт завершения следствия.

Среди арестованных есть и соратник Палецкиса Леонидас Минкявичюс. Следствие считает, что Минкявичюс собирался помочь Палецкису занять высшие посты в Литовской республике ради успешного завершения операции ФСБ. Литовские журналисты же считают, что Минкявичюс мог быть сопричастен к концерну MG Baltic, а именно мог передавать руководству концерна устные пожелания и приказы президента страны Далии Грибускайте. Обычный эпизод давления государства на бизнес посадил Минкявичюса в следственный изолятор по протекции действующего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялюса. Дело в том, что Сквернялюс является конкурентом Грибускайте на будущих президентских выборах и шпионский скандал, с отчётливым коррупционным душком, поможет ему похоронить политическую карьеру Грибускайте ради того, чтобы стать главой государства. Ради такой цели можно и организовать фиктивный шпионский процесс, закидывая на скамью подсудимых невиновных людей.

Вообще, кажется вполне логичным искать истоки происходящего сейчас литовского шпионского скандала, который высшие силовики Литвы уже окрестили «раскрытием заговора, угрожавшем самому существованию республики» в грядущих в мае президентских выборах. Ставка всё-таки слишком высока (пусть и только в масштабах маленькой Литвы): речь идёт о том, чтобы усесться в кресло главы государства и под лозунгами противодействия российской агрессии, развития демократии в стране и демократического влияния на соседнюю Белоруссию, которую Литва на пару с Польшей пытается оторвать от России, получать многомиллионные транши от США и ЕС, которые можно будет тратить по своему усмотрению. Перед такой целью любые средства кажутся хорошими, даже полностью постановочный шпионский процесс.

Как известно, чем меньше поле обзора, тем больше может показаться. Политикам маленькой Литвы на полном серьёзе кажутся и мерещатся страсти воистину театрального размаха. Целые полчища российских агентов наводняют маленькую, но независимую и гордую Литву, чтобы лишить литовцев независимости, а России дать прямой сухопутный коридор с Калининградской областью.

Вот только для обоснования этих театральных страстей используются поддельные шпионские дела, преследованию подвергаются невинные люди – разве такова цена демократии в Литве?