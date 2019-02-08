«Украинский Гитлер»: В сети высмеяли кандидат в президенты Украины Каплина
Недавний конфуз в прямом эфире шоу Hate Night Life с участие кандидата в президенты Украины Сергей Каплин сумел неприятно удивить своих избирателей и участников программы.
На своей странице в Facebook ведущий Юрий Гудименко рассказал об инциденте с кандидатом во время эфира. Ведущий отметил невежество Каплина в незнании истории, а в частности «25 пунктов» Национал-социалистической немецкой рабочей партии, лидером которой был Адольф Гитлер. В ходе беседы Каплин защищал данные пункты и утверждал, что данная задумка является его собственной.
Также в ходе беседы ведущий обвинил кандидата в незнании собственных предвыборных тезисов, с чем кандидат снова не согласился, лишь отметил «небольшую» схожесть с «25 пунктами». Так в ходе беседы Гудименко отметил самые очевидные тезисы, которые сводятся к трем первым пунктам Гитлеровского положения: национализация предприятий, распределение прибыли между рабочими и пенсионные реформы.
В сети после просмотра прямого эфира появились стихийно горы комментариев с гневными отзывами: «Адольф Каплин».
К слову отметим, что аналитики прогнозируют падение заинтересованности граждан в кандидатуре Каплина на от 6 до 10%, что автоматически выведет горе кандидата из игры.
В целом, если вывести справку об «25 пунктах», то данную программу трудно назвать политической из-за своей не «нерушимой структуре» и противоречащих частях в данном документе, которые можно также назвать спекулярными и малоконкретными, направленные на поддержание жизнедеятельности партии.
Выборы в президенты Украины пройдут 31 марта.
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