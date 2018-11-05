«Да здравствует Путин!»: Протестующие против оккупации США жители Гаити просят Россию о помощи
Столица Гаити погрязла в массовых акциях протеста против деятельности президента Жовенеля Моиза и Соединённых Штатов. Протестующие гаитяне просят о помощи Владимира Путина.
Как сообщило издание Le Journal de Montreal, массовые акции вспыхнули на улицах города Порт-о-Пренс ещё 7 февраля и до сих пор не утихают. Жители страны митингуют против политики президента Гаити Жовенеля Моиза, который, по их мнению, не только не способен обеспечить народ продовольствием первой необходимости, но ещё и растрачивает государственные средства. Кроме того, недовольство гаитян вызвал и союз страны с Соединёнными Штатами. Активист считают, что президент Гаити является ставленником США, поэтому заявляют об окончательном разрыве связей с «американскими оккупантами».
За помощью в решении их государственного кризиса митингующие обратились к российскому президенту Владимиру Путину, скандируя на улицах: «Долой американцев! Да здравствует Путин!». В качестве наглядной демонстрации своего протеста активисты провели сожжение американского флага, держа в руках изображение флага России.
Сообщается, что сотрудники полиции предприняли несколько попыток разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа и свето-шумовых гранат. В результате жертвой массовых протестов стали уже около семи человек, включая одного журналиста. Также множество человек пострадало.
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