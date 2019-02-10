"Если Украина перестанет стрелять, закончится Украина": Порошенко объяснил, почему Киев не может закончить военные действия

По словам президента страны, Россия должна прекратить стрелять, тогда будет мир. Однако со своей стороны прекращать огонь он не намерен. Глава Украины убежден, что это уничтожит его страну.

Со своей речью Петр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Она проходит в Германии с 15 по 17 февраля. На мероприятии обсуждались самые острые вопросы, которые не позволяют достичь мира на планете. В частности, была затронута тема войны в Донбассе. Президент Украины высказался довольно однозначно.

Он отметил, что Киев не будет прекращать военные действия. Порошенко объяснил, что такой шаг будет губительным для его страны, поскольку он уверен, что остановить стрельбу должна именно Россия. «Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», - подчеркнул лидер государства.

Кроме того Порошенко подчеркнул, достойно уважения, что в стране удалось провести серьезные изменения только в условиях военных действий. Он заявил, то, что представляет собой Украина в настоящее время, это «история успеха». Поэтому он гордится своей страной: в условиях кризиса проводятся самые различные преобразования.

Также лидер государства выразил благодарность «европейским партнерам» за то, что они оказывают ему поддержку в противостоянии «агрессору». Более того, он указал канцлеру Германии, что давление на Россию стоит увеличить. А отвечать на вопросы российских представителей средств массовой информации президент Украины отказался и потребовал, чтобы те принесли ему свои извинения. Охранник Порошенко даже оттолкнул журналиста из России, чтобы тот не приближался к лидеру государства.