"Хорошие русские нам не нужны": почему Голливуд очерняет уроженцев России в массовом кино

Злые русские настолько прочно прописались в западном кинематографе, что уже не спешат его покидать. Чем вызван такой острый запрос на злых уроженцев нашей страны? Конечно, пропагандой.

Во времена Холодной войны между СССР и США популярным штампом американского кинематографа были злые русские люди: английский спецагент Джеймс Бонд выполнял секретные задания в Москве, американские школьники побеждали в партизанской борьбе советскую армию, волей создателя фильма «Красный рассвет» оккупировавшую США и расстреливающую детей, подобно германским захватчикам во время Великой Отечественной войны. Непобедимый американский боксёр Рокки побеждал советского коллегу Ивана Драго в схватке за чемпионский титул. Если в американском фильме тех лет появлялся положительный русский персонаж, то наверняка он был жертвой царивших дома репрессий, жестокой диктатуры властей и террора со стороны КГБ и МВД.

Но прошла и окончилась распадом СССР Холодная война, а русские, в американском кино, не подобрели. На место маниакально жаждущих захватить весь мир и уничтожить демократию с её носителями офицеров КГБ и Советской армии пришли коррумпированные генералы, продающие ядерное оружие террористам, тупые бандиты, наводняющие города США наркотиками и проститутками (а все русские женщины в голливудском кино 1990х были проститутками), террористы, мечтающий отомстить за распад СССР ядерным взрывом в Вашингтоне. Если раньше злые русские были элементом глобальной и тоже очень-очень злой тоталитарной коммунистической системы, то теперь они превратились в одиночек, занятых преступной деятельностью просто потому, что интеллекта не хватает ни на что другое.

Бесславные девяностые для нашей страны закончились одновременно с началом роста цен на нефть. Страна утопала в нефтедолларах. Всё, что за девяностые было сломано, подвергалось хотя бы косметическому ремонту. Россияне стали получать стабильную зарплату и начали позволять себе ежегодный отпуск в Таиланде. Казалось бы, Россия стала нормальной европейской страной, пусть и со своей спецификой. Главным злом вместо СССР стали арабские террористы, они же и заменили собой мстительных, злых и непроходимо тупых русских.

Всё изменилось с Крымом.

Невиданное ранее событие – Россия, вмешивается в дела формально независимого соседнего государства – породило новую Холодную войну. Обложенная санкциями Российская Федерация стала новой империей зла, а в пропагандистском западном кино Россия стала преподноситься как гибрид СССР и России девяностых. Теперь голливудские злые русские хотят уничтожить весь западный мир, чтобы завоевать бывшие республики СССР. Зачем? Затем, что тогда коррумпированные российские генералы и политики смогут продолжить зарабатывать деньги, продавая героин и своих соотечественниц в качестве проституток на Запад. Апофеозом этой новой волны пропаганды в кино стал недавний фильм «Красный воробей». Главная героя, после травмы, вынуждена работать проституткой на службе ФСБ. Её начальство состоит из коррупционеров, готовых пожертвовать кем угодно, лишь бы сохранить свои рабочие места в системе российских спецслужб. Естественно, что американцы всем помогают (даже врагам), никого не шантажируют и никому не хотят зла – они просто жертвы злых русских чекистов и бандитов.

Запрос на такого рода кино будет держаться по одной простой причине: США хочет убедить весь мир в том, что Россия – средоточие мирового зла и ничего хорошего от России ждать не надо. В таком случае, избиратели будут голосовать за сторонников агрессии с Россией, а парламенты будут выделять деньги на военные бюджеты. За откровенно лживыми и очерняющими кинокартинами стоят деньги, деньги и немного военных и политических карьерных интересов. Поэтому злые русские не покинут Голливуд никогда.