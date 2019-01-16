Точно. Хлестко. Эффектно: Лавров «поставил на место» американских журналистов

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков восхитился тем, как министр иностранных дел Лавров «поставил на место» завравшихся американских журналистов.

О произошедшем коротком диалоге между министром иностранных дел России Сергея Лаврова и одним из американских журналистов на 55-й конференции по безопасности в Мюнхене Алексей Пушков рассказал в своём аккаунте в Twitter. По его словам, одного из газетчиков заинтересовал вопрос о дальнейших действиях России по «предотвращению новых преступлений президента Башара Асада против своего народа» в Сирии. Однако Лавров не стал поддаваться на откровенную провокацию и коротко ответил, что независимо от того, что он скажет, иностранные СМИ как обычно распишут всё так, как хотят. «Пишите сами» - добавил министр и перешел к другим вопросам.

«Это называется – поставить на место» - восхищенно заключил Пушков. При этом многие пользователи из Россия в комментариях к записи политика выразили согласие с его мнением.

«Я тоже от души посмеялась. Точно, хлёстко, эффектно. Приятно!»

«Всё верно! Ни убавить, ни прибавить!» - таком ключе прокомментировали многие русскоязычные пользователи рассказ Пушкова. Однако не все россияне единодушно согласились с подобной трактовкой ответа дипломата журналисту. По мнению одного из пользователей, такой ответ служит лишь доказательством «отказа от борьбы, представленного под соусом пропаганды» победой.

Стоит отметить, что Лавров после конференции в Мюнхене пошутил о желании увидеть хоть некоторую часть «изоляции Москвы», так как вопреки этой «изоляции» российская делегация провела слишком много переговоров, которые оказались весьма конструктивными даже со стороны тех политиков, что ранее не стеснялись весьма жестко высказываться о России.