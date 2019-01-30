Смертоносный союз: эксперт рассказал, чем опасно для США объединение России и Китая

Американский эксперт заявил, что союз России и Китая может быть очень опасен, поскольку способствует нивелированию превосходства США и угасанию их научно-технического потенциала.

Профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд отметил, что его вывод вовсе не голословен, он основан на данных разведывательных ведомств США. Именно они пролили свет на то, чем может грозить объединение двух мощных государств для Америки. Эксперт заявил, что оно может серьезно изменить мировую обстановку. Причем к худшему.

Брэнд выразил опасения относительно постоянного сближения Москвы и Пекина. По его словам, они согласовывают свои действия чаще, чем когда бы то ни было. При этом сферы их сотрудничества расширяются с каждым днем. В частности, страны уже активно взаимодействуют в военных учениях, экспорте вооружения, энергетике, экономике.

Кроме того, Брэнд считает, что у США в принципе упал международный авторитет. Все дело, по его словам, в негативной риторике Дональда Трампа. Она способствовала тому, что многие страны решили пересмотреть свое партнерство с Америкой. В частности, многим не нравится стремление США к ведению торговых войн. Помимо этого, большое значение имеют технологии в области искусственного интеллекта. Специалист уверен, что за ними будущее. Государство, которое вырвется вперед, будет иметь огромное преимущество. При этом Брэнд не уверен, что в этой роли будут США.

Мнение пользователей в сети разделилось. Одни согласны с экспертом, заявив, что США – уже сейчас аутсайдеры. Другие же отметили, что это далеко не так. Пользователи заявили, что как раз Россия уступает Америке по многим показателям: «Когда мы подтянем уровень жизни до них, тогда и поверю в Ваши сказки».

Специалист уверен, что их дальнейшее тесное сотрудничество приведет к мощнейшему союзу, который станет для США смертоносным. Поскольку взаимодействие в конечном итоге приведет к тому, что каждая из стран в отдельности сможет самостоятельно противостоять Штатам по вышеуказанным показателям.