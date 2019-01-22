КНДР в полной ядерной готовности: США могут ужесточить санкции против Северной Кореи

В предверии переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, США напомнили о полной ядерной боеготовности КНДР. В СМИ вспомнили про спутниковые снимки, которые показали наличие секретной ядерной базы на территории Северной Кореи.

В Сети снова напомнили о наличии у КНДР секретной базы с ядерными баллистическими ракетами средней дальности, предположительно речь идет о Nodong-1. Эта информация появилась в докладе Центра стратегических и международных исследований США перед встречей Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Секретная ядерная база располагается в 250 километрах от демилитаризированной зоны. Это один из 20 секретных объектов, которым ранее КНДР пугала весь мир, в том числе и США.

Недавно Дональд Трамп заявлял, что возлагает большие надежды на переговоры с северокорейским лидером, однако в ближайшее время США не намерены освобождать КНДР от санкций. Эксперты предполагают, что в разговоре президентов может упоминаться вопрос касательно обнаруженной секретной базы в Северной Корее. Скорее всего, Ким Чен Ын не будет раскрывать карты и предоставлять США стратегически важную информацию. В таком случае, по мнению экспертов, Штаты в лице Дональда Трампа могут ужесточить санкции против Северной Кореи. Тем временем КНДР пребывает в полной ядерной готовности...