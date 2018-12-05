"Уже давно пора": Надежда Савченко заявила о необходимости ввести санкции против украинской власти

Депутат Верховной Рады, которая обвиняется в подготовке терактов в Киеве, заявила, что вводить санкции нужно не только против России, но и против власти Украины.

В настоящее время Надежда Савченко содержится под стражей. В пятницу Черниговский районный суд объявил о продлении срока содержания депутата Верховной Рады в заключении. Однако это не мешает ей делать заявления, который получают широкую реакцию среди общественности.

Политик заявила, что «Европейскому суду по правам человека есть, на что посмотреть в этом суде…», имея в виду тот судебный орган, который решает ее судьбу. По словам Савченко, ограничиваться санкциями только в отношении одного государства неправильно, когда есть куда более яркие кандидаты. Она заявила, что на Украине должна была быть проведена судебная реформа, однако, ничего сделано не было. «Судебная реформа, которую обещал Порошенко не словом, а делом все это вранье», рассказала украинский депутат.

Савченко уверена, что Киев уже очень давно совершает такие действия, против которых необходимо вводить санкции: «Уже давно пора». Об этом она заявила прямо в зале суда после того, как был оглашен вердикт о продлении меры пресечения, продемонстрировав резкое несогласие с принятым решением судебного органа.

Как считают представители Генеральной прокуратуры Украины, депутат намеревалась организовать теракты. В качестве объектов, по версии следствия, были выбраны здание парламента и правительственный квартал. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.