Флот НАТО вошел в Черное море, однако в Киеве все равно остались недовольны

Сегодня, 12:03 \\ Политика

Флот НАТО все-таки вошел в Черное море. Однако, вопреки ожиданиям Киева, прибыла не огромная армада, а всего один корабль и не для того, чтобы оказывать давление на Россию, а все лишь для участия в плановых учениях и посещения Стамбула.

15 февраля в акваторию Черного моря прибыло флагманское противоминной группы НАТО (SNMCMG2) – корабль комплексного обеспечения германского флота FGS Werra (бортовой номер А514). Портом прописки Werra на время его пребывания в Черном море станет турецкий порт Стамбул, из которого корабль затем отправится в Болгарию.

По словам специалистов, корабли данного типа предназначаются для обеспечения деятельности ракетных и торпедных катеров, починки и обслуживания их оборудования и вооружения, а также пополнения их запасов продовольствия и боеприпасов.

Стоит отметить, ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен упомянул о том, что в рамках разворачивающихся учений Черное море посетят несколько кораблей коалиции.

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Автор - Шухрат Кессикбаев
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