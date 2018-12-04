"Поднять рейтинг не получилось": Порошенко был послан вместе с его любовью жителем Харькова

Петр Порошенко решил воспользоваться Днем всех Влюбленных, чтобы немного поднять свой рейтинг, но что-то пошло не так, а люди послали и президента, и его «добрые» намерения. 14 февраля украинский лидер приехал в Харьков, где признался в любви к местным жителям, но реакция оказалась чересчур отрицательной.

Видео произошедшего было опубликовано в местных СМИ, на записи видно, как Порошенко собравшимся у местной филармонии жителям Харькова сказал «Я вас люблю!», и кто-то из толпы злобно выкрикнул ему «Да пошел ты!».

Стоит отметить тот факт, что разгневанный мужчина не остался без внимания, тут же сотрудники правоохранительных органов направились к нему и оттеснили его с тротуара, а затем завели в арку подъезда. Примечательно, что задерживать «мятежника» никто не стал, ограничились только воспитательной беседой, что было связано с большим интересом толпы к происходящему, местные жители снимали на камеру инцидент. Во время попытки задержания бунтовщик продолжал выкрикивать оппозиционные лозунги, обращенные к Порошенко, требовал вернуть пенсии тем, на ком он неплохо нажился.

Также стоит отметить тот факт, что весть о данном инциденте разнеслась довольно быстро, на многочисленных форумах начали появляться комментарии. Многие, и не только жители Украины и Харькова в частности, поддержали бунтовщика, отметив, что «именно так поступают с теми, кто не угоден власти». В словах президента сложно было увидеть искренность, и один мужчина отметил, что для Порошенко это всего лишь "ведение бизнеса", не более. Комментарии пользователей Сети подтверждают тот факт, что люди с нетерпением ждут исхода выборов, на этой почве возникают споры относительно того, что будет с президентом Украины и куда он подастся. Одни предполагают, что пустится в бега, станет искать убежища заграницей, а другие рассуждают о том, что ничего не изменится, поскольку "у власти все из одной мафии".