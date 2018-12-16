«Будут воровать у Донбасса»: Украина предложила Европе свои газовые услуги замен Северного потока-2

Заменить Россию в качестве основного поставщика «голубого сырья» предложила Европе Незалежная держава. По их словам, внутренние ресурсы Украины позволяют добывать и поставлять газ в огромных количествах. Но, если разобраться, на поверку всё выходит не так однозначно и безоблачно…

А вращалось всё, конечно же, вокруг «Северного потока-2», против строительства и пользования которого США уже не первый месяц пытаются ввести санкции. Руками Европейцев, разумеется. Понять штаты можно – это двойной удар по их гордости и кошельку. Во-первых, более дешёвый российский газ гораздо конккурентней штатовского, а во-вторых, надёжный экономический партнёр их вассалов Штатам просто не нужен.

Разумеется, дабы выслужиться перез Западным «властелином», Украина немедленно поддержала инициативу в лице депутата Верховной Рады и кандидата в президенты Сергея Тарута. Сергей, имеющий не самый высокий предвыборный рейтинг, поступил очень по-украински – наобещал всем и всего с три короба. Его понять тоже можно – победа в выборах не светит, но можно хотя бы хайпануть.

По словам депутата-кандидата, в Украние огромные залежи «голубого золота», которые осталось только раскопать. Надо лишь инвестировать как следует, сообщил Тарута, делая тонкий намёк европейским коллегам на очередные многомиллионные дотации Незалежной.

Нужен ли Европе такой «подарок», когда есть регулярные поставки из России, а «Потоки» активно достраиваются, в том числе и на европейские деньги – вопрос скорее риторический. Другой вопрос – чем Украина может реально обеспечить те же мощности добычи и поставки, не имея соответствующей инфраструктуры.

Как известно, в том году Газпром поставил на Донбасс почти на 13% больше газа, чем за год до того. Украина гордо отказывается принимать газ от «оккупантов». Но вполне может своровать российский газ у Донбасса, если как следует нападёт и победит.

Уж не об обширной ли военной кампании против ДНР говорил украинский депутат, намекая на возможность поставки газа в Европу?