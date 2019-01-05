«Мексиканцы отвлекут от санкций против России»: россиян обрадовал режим ЧП в США, введенный Трампом

15 февраля президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Вследствие режима ЧП он предполагает, что на стену у границы с Мексикой будет получено до 8 миллиардов долларов.

Информация о введении ЧП в США стала громким событием последних дней. Дональд Трамп, который уже долгие месяцы старается решить ситуацию с мигрантами, решил идти на крайние меры. Президент США требовал, чтобы из американского бюджета выделили 5,7 миллиардов долларов на строительство стены.

В ответ на отказ он не подписал бюджет, из-за чего работа правительственных учреждений США была приостановлена на 34 дня. Теперь же Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в США.

Пользователей российских социальных сетей режим ЧП, введенный Дональдом Трампом, обрадовал. По мнению комментаторов-россиян, внутренние проблемы США будут выгодны России. Якобы, мексиканцы отвлекут американцев от санкций против России. Пользователи пишут, что на время разбирательств с границей у Мексики в США «забудут» об антироссийских санкциях, что очень выгодно россиянам.

Также комментаторы отметили, что из-за введения режима ЧП не стоит драматизировать, так как в США такое случается далеко не в первый раз. По данным пользователей, каждый американский президент с 1976 минимум один раз объявлял о Национальной Чрезвычайно Ситуации. Картер вводил режим ЧП 2 раза, Рейган подписывал такой указ 6 раз. Буш-старший принимал решение о чрезвычайном положении 4 раза, а Клинтон – целых 17 раз. Буш вводил режим ЧП 12 раз, Обама – 13 раз. А у Трампа такое решение является уже третьим. Некоторые комментаторы увидели в решении Дональда Трампа не только «выгоду» для России.

По мнению пользователей, введение ЧП в США является борьбой между демократами и республиканцами. Якобы, ситуация с мексиканцами демонстрирует борьбу американских партий. Также пользователи предрекают гуманитарную катастрофу. После создания стены, которую так хочет построить Трамп, от Мексики «отвернется» еще и Европа.