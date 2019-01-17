"Знаю, как выглядит мерзость": соцсети возмущены призывом Роговцевой к украинцам "изолироваться" от россиян

По словам народной артистки СССР, россияне всегда думали, что украинцы - "вымышленный народ с выдуманным языком". Их приучили так думать, считает Роговцева.

Артистка уверена, что переучивать уже бесполезно. Роговцева полностью раскритиковала менталитет граждан России. Она уверена, что россияне всегда относились к жителям Украины снисходительно. Кроме того, актриса коснулась и темы Крыма. Роговцева убеждена, что уже много лет российские граждане считали полуостров своим еще до проведения референдума. Поэтому народная артистка считает, что самым правильным решением будет изоляция украинцев от россиян.

Помимо этого, Ада Роговцева заявила, чтобы работать в России, нужно в совершенстве владеть языком, без акцента. Артистка говорит на чистом русском языке, именно поэтому, как она полагает, построить свою карьеру и не сталкивалась с подобным снисхождением. При другом раскладе, Роговцева убеждена, ничего бы не вышло.

Соцсети возмущены высказыванием народной артистки. Одни заявили, что «слова этой дамы не более, как громыхание палкой внутри помойного ведра». Другие отметили: «С возрастом приходит мудрость. Видимо, в данном случае возраст пришёл один». Некоторые отреагировали слишком резко: «Сначала она учила любить коммунизм, теперь учит его ненавидеть. Зато я знаю, как сейчас выглядит мерзость».

Ее заявление "изолироваться" вызвало широкий резонанс среди общественности. Некоторые видные деятели культуры уже прокомментировали провокационное предложение советской актрисы. Так, Юрий Лоза отметил, что не стоит воспринимать этот привыв всерьез из-за ее преклонного возраста. «Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну, сказала, и сказала», - отмечает музыкант.

Артистка приняла участие во многих популярных проектах. Роговцева любима публикой за роли в фильмах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Адмиралъ» и «Тарас Бульба».