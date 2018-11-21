Эрдоган назвал причину изоляции Турции от ЕС

Президент Турции Эрдоган озвучил причину, по которой Евросоюз не принимает страну в свой состав. Он обвинил ЕС в дискриминации по религиозному признаку. С его слов, причиной, по которой ЕС не желает принять Турцию в свой состав, является ислам.

Глава турецкого государства призвал Брюссель открыто признать этот факт, обвинив Евросоюз в том, что последний так и не смог озвучить свою позицию касательно данного вопроса. Заявка на членство в союзе была подана Турцией еще в 1987 году. Но переговоры по данному вопросу начались лишь через 18 лет. Кроме того они многократно приостанавливались из-за разногласий, возникавших в процессе. На данный момент установлено, что для проведения голосования о вступлении Турции в ЕС, руководство страны должно предварительно успешно завершить переговоры по тридцати трём пунктам.

Тем не менее, вступление в ЕС было обозначено Эрдоганом как стратегическая цель Турции. Несмотря на то, что большая часть граждан против вступления Турции в Евросоюз, и считает отношение Европы к турецкому государству неискренним.