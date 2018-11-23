После кражи сэндвича депутат из Словении решил уволиться

Дарий Крайчич, член парламента Словении, решил проверить, насколько хорошо выполняет свои обязанности охрана, а потому украл из супермаркета сэндвич. Коллеги осудили поступок депутата, назвав подобное «недопустимым».

Как рассказал сам Крайчич, он стоял у кассы магазина в Любляне более трёх минут, в то же самое время три сотрудника стояли рядом и разговаривали, не обращая на него внимания. Тогда депутат решил проверить, как хорошо в магазине работает охрана. Он покинул магазин вместе с сэндвичем, совершив, таким образом, кражу. Никто не заметил поступка Крайчича. Это был первый подобный поступок в жизни депутата.

Этой историей он поделился во время заседания парламента. Сначала коллеги с юмором отнеслись к произошедшему, однако история не нашла одобрения у главы парламентской фракции «Список Марьяна Шареца» Бране Голубовича. Он отчитал Крайчича за содеянное и призвал вернуться в магазин и заплатить за сэндвич. Депутат так и поступил, кроме того, он решил, что покинет свой пост. За свой поступок Крайчич извинился, он сожалеет, что вообще на него решился.

Тем временем в России на днях был задержан депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский, который обвиняется в краже 19 миллионов рублей. Также продолжается расследование по делу бывшего депутата Сергея Емельяненко, который, согласно новым данным, похитил у жителей Волгограда 4,5 миллиона рублей.