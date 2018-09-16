В Москве экстренно собран Совет донбасских добровольцев после атаки ВСУ

Предстоящие выборы главы государства Украине несут серьёзную угрозу жителям ДНР.

В разгар выборной гонки на Украине ситуация на Донбассе предельно обострилась. Только за прошлые сутки украинские силовики в очередной раз нарушили минские договорённости, обстреляв населённые пункты по линии фронта: Горловку, Донецк, Васильевку, Ясиноватую и Сосновское. В связи с этим, после атаки ВСУ в Москве экстренно был собран Совет донбасских добровольцев. Более того, в заседании принял участие Совет министров. К слову, помощник Президента Владислав Сурков называл создание Союза — серьёзной заявкой международного формата. Поскольку, как утверждает Сурков, СДД, хоть и специфическая, но достаточно мощная структура в своём сегменте.

Главной темой обсуждения на совещании стало составление дальнейшего плана действий касаемо нарушений на территории Донбасса. Как утверждает Александр Бородай, поведение властей в преддверии выборной компании невозможно предугадать, последствия могут стать критическими. По словам бывшего главы Совета министров ДНР, при острой необходимости добровольческое движение встанет на защиту Республики в кратчайшие сроки. К слову, за последние сутки дипломатическую договорённость ВСУ нарушило более 20 раз и силовиками было выпущено 214 боеприпасов на территорию ДНР.