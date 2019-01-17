Бывший генерал ФСБ рассекретил американские планы по войне в Афганистане

Борис Соколов рассказал, что планировали создать США на территории СССР в 80-х годах.

Генерал-майор ФСБ в отставке Борис Соколов сообщил прессе секретные данные конца прошлого века, из которых следует, что Соединенные Штаты планировали создать Исламский халифат в Средней Азии. Такую информацию Герой Советского Союза озвучил в беседе с журналистами РИА Новости. Сам Борис Соколов несколько лет Афганской войны занимался контрразведывательной деятельностью в Особом отделе КГБ в Афганистане.

По словам отставного офицера, в 1985 году он с отрядом специального назначения принял участие в разгроме одного из перевалочных пунктов. «Войдя на территорию уничтоженного лагеря, мы нашли в одной из палаток карту. На ней были изображены среднеазиатские республики Советского Союза. На их территории было отмечено новое государственное образование «исламский халифат». Его столицей должны были стать либо Самарканд, либо Фергана», - рассказал Борис Соколов. Генерал ФСБ отметил, что уже в те годы правительство США планировало операции по распространению радикальных исламистов.