Правительство Японии изучает вероятность отмены виз для россиян

Туристические визы для россиян, собирающихся поехать в Японию, в скором времени могут исчезнуть. Токио не исключает возможности введения безвизового режима с Россией.

Краткосрочная виза рассчитана на пребывание в Стране восходящего солнца в течение 90 дней. Как сообщает газета Sankey, японское правительство, возможно, избавит россиян от необходимости оформлять эту визу. В таком случае для въезда в Японию туристам будет достаточно зарегистрировать данные собственного заграничного паспорта в дипломатическом учреждении Японии. Единственное, что важно, так это пройти все необходимые процедуры вовремя.

Россия давно заявляла о готовности ввести взаимный безвизовый режим с Японией. Подобное предложение озвучивал недавно и глава МИД РФ Сергей Лавров, когда 14 января встречался с коллегой из Токио Таро Коно. Предположительно, руководители ведомств вернутся к обсуждению этого вопроса 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее россияне уже получили возможность свободнее въезжать в Японию, в итоге число туристов из России значительно увеличилось. В прошлом году в страну приехало 94800 путешественников, в то время как в 2016 году это число составляло только 54800 граждан РФ.

Тем временем, Россия и Япония всё ещё не пришли к соглашению по поводу принадлежности Южных Курильских островов, из-за чего осложняется процесс подписания мирного договора. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что ему не придётся оставлять эту проблему потомкам, а потому намерен в ближайшее время пересмотреть стратегию переговоров с Россией.