Порошенко устроил артобстрел ДНР надеясь сохранить лидерство в избирательной гонке

Вчера всю первую половину дня, и даже слегка прихватив послеобеденное время, украинские вояки кошмарили пригороды Донецка и других граничных городов непризнанной республики средствами полевой артиллерии. Разрезая праздничную тишину, в ход с раннего утра пошли мины калибром 120 и 82 мм. Валентинов день – не церковный праздник, но, наверное, только завидуя мирным жителям, не поставленным под ружьё и не ночующим в блиндажах и окопах, можно было устраивать этот бедлам в ясное солнечное утро, напоминающее о скором наступлении весны.

Хочется надеяться, что весна, во всех её смыслах, включая этнические, гендерные или возрастные, скоро придёт и в Украину, которая, по предварительным опросам социологов, уже отдаёт в первом туре президентской гонки предпочтение молодому политику, заранее объявившему, что его каденция в случае успеха откроется визитом в Россию.

То ли злобствуя по поводу успеха конкурента, то ли впав в очередную депрессию, со всеми ей сопутствующими, президент Порошенко не ограничился публичным выпадом о том, что Украина не потерпит политиков, которые готовы, якобы, встать на колени перед Россией. Он тут же подкрепил свою приязнь к правам сограждан и соперников в избирательном поприще, усугубив дозу кошмара, который ему постоянно сопутствует ещё с майданных времён.

Украинский Калигула помнит явственно те времена, когда толпа, собравшаяся на майдане, скандировала «лидера!», и он, поняв, что без активных действий ему к вершине власти не пробиться, усердно посодействовал переводу мирных массовых акций в горячую фазу и вывел контролируемых им боевиков автомайдана на Грушевского, в прямое столкновение с Беркутом, перекрывшим им доступ в правительственный квартал.

Логика провокаций легко читается и в сегодняшнем военном обострении, посредством которого прожжённый провокатор надеется поднять свой рейтинг в первом туре выборов. Он мог бы ещё более усугубить эту авантюру, имитируя победное предвыборное наступление на восточном фронте, но уроки нескольких «котлов», на возможность повторения которых намекнуло ему командование сил обороны республики, видимо, способно слегка отрезвлять его даже в стадии глубокой эйфории.

Остаётся надеяться, что в очередной «гонке за лидерство» опытный авантюрист и пока единственный претендент на медаль Иуды под первым нумером, которую ему готовят местные чеканных дел мастера, ограничится минимальными шумовыми эффектами и не прибегнет к массовым кровавым жертвам идолищу украинского нацизма, на колени перед которым он и его ближайшее окружение уже сумели поставить если не целую страну, то по крайней мере значительную часть её населения, ещё готового отдать ему свои голоса в мартовских идах.