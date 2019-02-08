Лишь бы не россияне: Климкин заговорил о возможности присутствия марсиан на выборах президента Украины

Сегодня, 19:01 \\ Политика

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в отличие от наблюдателей из России, марсиане не будут нарушать основополагающие принципы ОБСЕ.

В своём аккаунте в Twitter министр написал, что марсиане имеют больше шансов стать наблюдателями на выборах президента Украины. Он отметил, что в таком случае им всё равно придётся успеть пройти все необходимые процедуры и стать членами ОБСЕ. Однако Климкин не сомневается, что даже инопланетные существа будут честнее, чем россияне.

Хотя изначально россияне должны были прибыть в Украину в качестве наблюдателей на долгосрочный период, теперь Москва намерена предложить Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ альтернативный вариант. Возможно, россияне будут присутствовать в Украине непосредственно в день выборов, конечно, если не поступит возражений от Верховной Рады. Ранее власти Киева проголосовали за проект закона, согласно которому граждане России не смогут присутствовать в Украине во время выборов. Действия Украины вызывают возражения не только у ОБСЕ и России, но и у США. Вашингтон также призвал Киев не ставить легитимность выборов под сомнение.

Тем не менее, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что никаких наблюдателей из России на выборах не будет. Также она пристыдила ОБСЕ за двойные стандарты, поскольку организация потакает Москве в вопросе выборов в Крыму и на оккупированных территориях.

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Автор - Елена Андреева
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