Машина с автографом Владимира Путина ушла с молотка за 20 тысяч евро

Сегодня, 17:57 \\ Политика

Свадебный автомобиль министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль марки Volkswagen Beetle с автографом президента России продан на благотворительном аукционе в Вене за 20 тысяч евро.

Начало этой истории положило бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карен Кнайсль, которая 18 августа прошлого года вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера и отмечала торжество в деревне Гамильц на юге страны. В качестве приглашенных на семейный праздник оказался и президент Российской Федерации Владимир Путин, который в компании с другими представителями политической элиты оставил свой автограф на капоте свадебного «жука».

После свадьбы глава МИД приняла решение передать «расписанный» автомобиль на благотворительность. Позже он был выставлен телеаукционе Licht ins Dunkel (рус.Свет в темноте), организованном телерадиокомпанией ORF. Немецкую машину модели Volkswagen Beetle с автографом Путина приобрел за 20 тысяч евро австрийский бизнесмен из федеральной земли Штирия, пожелавший остаться неизвестным. Напомним, что Владимир Путин привез с собой в Австрию в качестве свадебного подарка картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также Кубанский казачий хор. Кроме того, в ходе праздничного вечера, он пригласил 53-летнюю невесту Карин Кнайсль на танец.

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Автор - Анна Андреева
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